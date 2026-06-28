16-летний турист из Магнитогорска заблудился возле горы в Башкирии
22:52, 28 июн 2026
Подросток из Магнитогорска впервые приехал к бабушке в башкирское село Старый Сибай — и в первый же вечер потерялся в незнакомой местности.
16-летний парень вышел на прогулку и оказался у горы Айсувак. Сориентироваться не смог и позвонил родственникам — те вызвали МЧС.
По данным Госкомитета РБ по ЧС, спасатели нашли мальчика быстро. Медицинская помощь не понадобилась.
МЧС напоминает: если потерялся — стой на месте и зови на помощь. Это работает.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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