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16-летний турист из Магнитогорска заблудился возле горы в Башкирии

16-летний турист из Магнитогорска заблудился возле горы в Башкирии

22:52, 28 июн 2026

Подросток из Магнитогорска впервые приехал к бабушке в башкирское село Старый Сибай — и в первый же вечер потерялся в незнакомой местности.

16-летний парень вышел на прогулку и оказался у горы Айсувак. Сориентироваться не смог и позвонил родственникам — те вызвали МЧС.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, спасатели нашли мальчика быстро. Медицинская помощь не понадобилась.

МЧС напоминает: если потерялся — стой на месте и зови на помощь. Это работает.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: спасение
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