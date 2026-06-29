В Уфе автобус столкнулся с грузовиком, в больницу попала 71-летняя пассажирка
22:34, 29 июн 2026
Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Уфе на улице Ферина. Пострадала пенсионерка 71 года, её увезли в больницу.
По данным прокуратуры Республики Башкортостан, авария произошла днём. Обстоятельства устанавливает ГИБДД, ведомство взяло расследование на контроль.
Прокуратура Калининского района проверит перевозчика: соблюдал ли он требования безопасности и правильно ли обслуживал транспорт.
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Автор: Семен Подгорный
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