В Уфе рабочий погиб, упав в шахту лифта на стройобъекте

22:39, 29 июн 2026

40-летний рабочий погиб на стройплощадке в Уфе. Он сорвался в лифтовую шахту с десятого этажа.

Несчастный случай произошел днём на бульваре Давлеткильдеева. Мужчина работал в подрядной организации. Он упал в шахту и умер ещё до того, как приехала скорая. Спасателям осталось только извлечь тело.

По данным УГЗ Уфы, обстоятельства гибели устанавливают.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы