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Сотрудник депо в Башкирии упал с троллейбуса и попал в реанимацию

Сотрудник депо в Башкирии упал с троллейбуса и попал в реанимацию

22:48, 29 июн 2026

Сотрудник троллейбусного депо в Стерлитамаке сорвался с высоты во время работы и оказался в реанимации.

По данным пресс-службы Минздрава Республики Башкортостан, мужчина упал с троллейбуса на прошлой неделе. Полученные травмы потребовали госпитализации. Пострадавшего доставили в городскую больницу.

Состояние мужчины врачи оценивают как стабильно тяжёлое.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке несчастный случай
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