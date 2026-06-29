Сотрудник депо в Башкирии упал с троллейбуса и попал в реанимацию

22:48, 29 июн 2026

Сотрудник троллейбусного депо в Стерлитамаке сорвался с высоты во время работы и оказался в реанимации.

По данным пресс-службы Минздрава Республики Башкортостан, мужчина упал с троллейбуса на прошлой неделе. Полученные травмы потребовали госпитализации. Пострадавшего доставили в городскую больницу.

Состояние мужчины врачи оценивают как стабильно тяжёлое.

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Автор: Семен Подгорный