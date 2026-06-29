Сотрудник депо в Башкирии упал с троллейбуса и попал в реанимацию
22:48, 29 июн 2026
Сотрудник троллейбусного депо в Стерлитамаке сорвался с высоты во время работы и оказался в реанимации.
По данным пресс-службы Минздрава Республики Башкортостан, мужчина упал с троллейбуса на прошлой неделе. Полученные травмы потребовали госпитализации. Пострадавшего доставили в городскую больницу.
Состояние мужчины врачи оценивают как стабильно тяжёлое.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе рабочий погиб, упав в шахту лифта на стройобъекте
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
Выпавшего из окна мальчика санавиацией доставили в больницу Уфы
Происшествия в Башкирии
Пять строителей пострадали при падении крана под Уфой. Стало известно их состояние
Происшествия в Башкирии
Юный мотогонщик из Башкирии попал в реанимацию с тяжелыми травмами
Происшествия в Башкирии
В Уфе 51-летний монтажник упал в шахту лифта и погиб