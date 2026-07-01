В Уфе женщина зарезала сожителя из-за пьяной ссоры

09:13, 01 июл 2026

Жительница Уфы устроила собутыльнику кровавую расправу прямо в коммунальной квартире. 33-летняя женщина ударила сожителя ножом в грудь и четыре раза в лицо.

По данным СК Башкирии, преступление произошло 10 апреля на улице Кольцевой. Пара распивала спиртное в своей комнате, когда бытовая ссора переросла в драку.

В пылу потасовки женщина схватила кухонный нож. 42-летний мужчина получил смертельные ранения на глазах у сестры обвиняемой, которая и вызвала скорую. Медики приехать успели, спасти мужчину — нет.

Женщина скрываться не стала. Сама пришла к следователям и рассказала о случившемся.

Дело с обвинительным заключением уже направили в суд. Женщине грозит статья за убийство.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: СК Башкирии