В Уфе мать пропавшего 19-летнего студента нашла ошибки в деле о его гибели

09:22, 01 июл 2026

В Уфе следователи опознали тело пропавшего 19-летнего студента прямо на автобусной остановке и тут же увезли, не дав матери задать ни одного вопроса.

Николая Т. искали четыре дня. Полиция и волонтеры подключились 14 апреля, а в ночь на 16-е матери Марии позвонил следователь и пригласил её к остановке УГНТУ. По её словам, на опознание сына у неё было несколько секунд.

Правоохранители считают, что молодой человек покончил с собой. Тело нашли рядом с колледжем, где он учился и подрабатывал.

В свидетельстве о смерти указали 11 апреля, хотя, по словам родных, живым Николая видели 12-го. В ритуальном агентстве матери предложили просто переписать дату.

Отчим парня обратил внимание, что пропали личная сумка, паспорт и телефон. Вещи, с которыми он никогда не расставался. Следователи заявили, что поиском займётся МВД, но, по словам Марии, за два месяца подвижек нет.

Дошло и до результатов судмедэкспертизы. Их прислали спустя два месяца, но ознакомиться с ними матери не дали: в документах перепутали фамилию, и материалы отправили на переделку.

Мария готовит жалобу в прокуратуру Башкирии. Семья уверена: пока не найдутся телефон и документы Николая, в деле останется больше вопросов, чем ответов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети