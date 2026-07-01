В Башкирии судимая экс-сожительница ударила гостя ножом в живот
22:05, 01 июл 2026
В Бирске 31-летняя женщина воткнула кухонный нож в живот бывшему сожителю прямо у себя дома. Мужчину привезли в больницу истекающим кровью.
По предварительным данным, вечером 41-летний местный житель пришёл в гости к бывшей и сел выпивать. Застолье закончилось ссорой.
Женщина, ранее уже судимая, схватила нож и ударила гостя в живот. Врачи оказали пострадавшему первую помощь.
Следователи возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде, до суда она останется дома. В том самом, где всё произошло.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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