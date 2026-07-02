Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии женщина получила ожоги, спасая дом от пожара

В Башкирии женщина получила ожоги, спасая дом от пожара

23:04, 02 июл 2026

26-летняя жительница села Ленино в Чекмагушевском районе Башкирии попыталась потушить пожар самостоятельно и оказалась в ожоговом центре.

Веранда жилого дома на улице Кашаевых загорелась сегодня днём. В момент возгорания в доме были взрослые и трое детей — двух и шести лет. Сработал пожарный извещатель, жильцы почуяли дым, открыли дверь и увидели огонь.

Детей вывели на улицу. Дальше женщина решила не ждать пожарных и взялась за тушение пожара сама. Получила ожоги. Скорая доставила её в Республиканский ожоговый центр больницы №18.

Дети не пострадали. На место прибыли пожарные МЧС и добровольная команда Новобалтачевского сельсовета. Причину пожара устанавливает дознаватель.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии в пожаре погибли трое детей — их нашли в обнимку

Читайте также:

В Башкирии в пожаре погибли трое детей — их нашли в обнимку
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Чекмагушевский район происшествия в Чекмагушевском районе пожар в Чекмагушевском районе
Читайте также

Жительница Башкирии получила ожоги, пытаясь потушить баню
Происшествия в Башкирии
Жительница Башкирии получила ожоги, пытаясь потушить баню
В Башкирии сотрудники МЧС спасли из пожара инвалида
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сотрудники МЧС спасли из пожара инвалида
В Башкирии пенсионерка получила ожоги, пытаясь спасти документы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионерка получила ожоги, пытаясь спасти документы
В Башкирии в крупном пожаре серьезно пострадали мужчина и женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в крупном пожаре серьезно пострадали мужчина и женщина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен