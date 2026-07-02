В Башкирии женщина получила ожоги, спасая дом от пожара
23:04, 02 июл 2026
26-летняя жительница села Ленино в Чекмагушевском районе Башкирии попыталась потушить пожар самостоятельно и оказалась в ожоговом центре.
Веранда жилого дома на улице Кашаевых загорелась сегодня днём. В момент возгорания в доме были взрослые и трое детей — двух и шести лет. Сработал пожарный извещатель, жильцы почуяли дым, открыли дверь и увидели огонь.
Детей вывели на улицу. Дальше женщина решила не ждать пожарных и взялась за тушение пожара сама. Получила ожоги. Скорая доставила её в Республиканский ожоговый центр больницы №18.
Дети не пострадали. На место прибыли пожарные МЧС и добровольная команда Новобалтачевского сельсовета. Причину пожара устанавливает дознаватель.
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