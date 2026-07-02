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Подъёмник с рабочими сорвался с шестого этажа в Уфе

Подъёмник с рабочими сорвался с шестого этажа в Уфе

23:11, 02 июл 2026

На стройке в Ленинском районе Уфы подъёмник упал с шестого этажа и опрокинулся. Оба рабочих погибли.

28-летний отделочник скончался на месте. Его 50-летний напарник умер уже в машине скорой помощи, до больницы его не довезли.

Рабочие занимались отделкой фасада многоэтажного жилого дома. Оба числились в субподрядной организации.

По данным пресс-службы Гострудинспекции, расследование уже началось. Руководитель ведомства Татьяна Астрелина сообщила: причины падения установят по его итогам.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
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