Подъёмник с рабочими сорвался с шестого этажа в Уфе
23:11, 02 июл 2026
На стройке в Ленинском районе Уфы подъёмник упал с шестого этажа и опрокинулся. Оба рабочих погибли.
28-летний отделочник скончался на месте. Его 50-летний напарник умер уже в машине скорой помощи, до больницы его не довезли.
Рабочие занимались отделкой фасада многоэтажного жилого дома. Оба числились в субподрядной организации.
По данным пресс-службы Гострудинспекции, расследование уже началось. Руководитель ведомства Татьяна Астрелина сообщила: причины падения установят по его итогам.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
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