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В Уфе задержали женщину, укравшую спортивные товары на 90 000 рублей

В Уфе задержали женщину, укравшую спортивные товары на 90 000 рублей

23:15, 02 июл 2026

37-летняя жительница Уфы вынесла из спортивного магазина одежды на 90 тысяч рублей, не заплатив ни рубля.

Женщина набрала товаров, зашла в примерочную и вышла уже в обновке. Мимо кассы, мимо охраны, прямо на улицу. Сотрудники магазина заметили пропажу и вызвали полицию.

По данным пресс-службы МВД по Республике Башкортостан, всё похищение записали камеры видеонаблюдения. Полицейские установили личность женщины и нашли её.

На допросе задержанная призналась: вещи собиралась продать, чтобы поправить личный бюджет. Не успела, товар изъяли. Женщина ранее уже имела судимость.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: Уфа происшествия Уфа кража
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