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В Уфе 72-летний пенсионер утонул, спасая внука на реке Уршак

В Уфе 72-летний пенсионер утонул, спасая внука на реке Уршак

22:42, 03 июл 2026

72-летний житель Уфы прыгнул в реку Уршак, чтобы вытащить тонущего внука. Мальчик выжил. Дедушка — нет.

По данным МЧС, трагедия случилась в Кировском районе, возле деревни Королево. Место — не оборудованный для купания берег, отдыхать там запрещено.

Пока экстренные службы добирались до реки, родственники уже подняли тело из воды. Мужчине было 72 года.

Внук, которого он вытолкнул на берег, не пострадал.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе смерть на воде
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