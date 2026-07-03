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В Башкирии мужчина забросал камнями поезд из-за шума по ночам

В Башкирии мужчина забросал камнями поезд из-за шума по ночам

22:49, 03 июл 2026

Житель Туймазинского района в час ночи забросал камнями поезд и получил уголовное дело.

32-летний мужчина поругался с женой и пошёл ночевать к маме. По дороге наткнулся на локомотив у станции Кандры и внезапно вспомнил, что поезда мешают ему спать.

Он попытался объяснить это машинисту. Тот закрыл окно.

Тогда мужчина поднял с земли камни. С третьей попытки стекло кабины разлетелось, и он ушёл домой.

Ущерб эксплуатационному локомотивному депо Ульяновска составил свыше 46 тысяч рублей. Транспортная полиция задержала дебошира уже на следующий день.

Дело направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы — за то, что поезд разбудил его раньше, чем он успел добраться до постели.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: Туймазинский район происшествия в Туймазинском районе
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