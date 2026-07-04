На реке в Башкирии погиб мужчина, катавшийся за катером на надувной подушке
23:30, 04 июл 2026
50-летний житель Чишминского района прицепил надувную подушку к катеру и вышел кататься на реке Уреш и пропал.
Вечером 3 июля у деревни Седяш-Нагаево в Караидельском районе мужчину перевернуло. Он ушёл под воду и не всплыл. Тело нашли и подняли водолазы Госкомитета Башкирии по ЧС только на следующий день.
Надувная подушка, буксируемая катером, — аттракцион, при котором спасательный жилет считается обязательным. Был ли он на погибшем — не сообщается.
Госкомитет призвал выбирать безопасные акватории и не превышать скорость при буксировке. При угрозе жизни — 112.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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