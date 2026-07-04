В Башкирии мать бросила пятимесячного ребёнка на траве и ушла пьянствовать

23:34, 04 июл 2026

Пятимесячный младенец лежал один на траве возле жилого дома в Салавате, пока его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребёнка нашла 15-летняя девочка и отнесла к знакомой постарше.

Та обратилась в полицию. По данным МВД по Башкирии, личность матери установили быстро.

На женщину составили административный протокол по статье 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.

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Автор: Семен Подгорный