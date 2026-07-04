В Башкирии мать бросила пятимесячного ребёнка на траве и ушла пьянствовать
23:34, 04 июл 2026
Пятимесячный младенец лежал один на траве возле жилого дома в Салавате, пока его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребёнка нашла 15-летняя девочка и отнесла к знакомой постарше.
Та обратилась в полицию. По данным МВД по Башкирии, личность матери установили быстро.
На женщину составили административный протокол по статье 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Мать из Башкирии скрывается от миллионного долга по алиментам
Человек и закон в Башкирии
В Уфе 4-летняя девочка подверглась жестокому обращению со стороны матери
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 14-летняя девочка вызвала полицию, чтобы попасть домой, куда ее несколько дней не пускала мать
Происшествия в Башкирии
Пьяная мать ударила ножом ребенка в Белебеевском районе Башкирии: что известно о ЧП в Приютово - видео