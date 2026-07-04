Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии мать бросила пятимесячного ребёнка на траве и ушла пьянствовать

В Башкирии мать бросила пятимесячного ребёнка на траве и ушла пьянствовать

23:34, 04 июл 2026

Пятимесячный младенец лежал один на траве возле жилого дома в Салавате, пока его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребёнка нашла 15-летняя девочка и отнесла к знакомой постарше.

Та обратилась в полицию. По данным МВД по Башкирии, личность матери установили быстро.

На женщину составили административный протокол по статье 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия в Салавате
Читайте также

Мать из Башкирии скрывается от миллионного долга по алиментам
Человек и закон в Башкирии
Мать из Башкирии скрывается от миллионного долга по алиментам
В Уфе 4-летняя девочка подверглась жестокому обращению со стороны матери
Человек и закон в Башкирии
В Уфе 4-летняя девочка подверглась жестокому обращению со стороны матери
В Башкирии 14-летняя девочка вызвала полицию, чтобы попасть домой, куда ее несколько дней не пускала мать
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 14-летняя девочка вызвала полицию, чтобы попасть домой, куда ее несколько дней не пускала мать
Пьяная мать ударила ножом ребенка в Белебеевском районе Башкирии: что известно о ЧП в Приютово - видео
Происшествия в Башкирии
Пьяная мать ударила ножом ребенка в Белебеевском районе Башкирии: что известно о ЧП в Приютово - видео


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен