В реке Уршак утонул 72-летний житель Уфы
23:37, 04 июл 2026
72-летний мужчина погиб в реке Уршак в деревне Королёво Кировского района Уфы. Тело из воды достали его родственники — раньше, чем туда добрались экстренные службы.
По данным Управления гражданской защиты Уфы, специалисты прибыли на место после сигнала в ЕДДС. Обстоятельства гибели устанавливают.
Участок реки, где произошла трагедия, не был оборудован для купания. Никаких спасательных постов, никакого дежурства — только вода и запрет, который не остановил.
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Автор: Семен Подгорный
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