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В реке Уршак утонул 72-летний житель Уфы

В реке Уршак утонул 72-летний житель Уфы

23:37, 04 июл 2026

72-летний мужчина погиб в реке Уршак в деревне Королёво Кировского района Уфы. Тело из воды достали его родственники — раньше, чем туда добрались экстренные службы.

По данным Управления гражданской защиты Уфы, специалисты прибыли на место после сигнала в ЕДДС. Обстоятельства гибели устанавливают.

Участок реки, где произошла трагедия, не был оборудован для купания. Никаких спасательных постов, никакого дежурства — только вода и запрет, который не остановил.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть на воде
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