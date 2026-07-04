С начала года в Башкирии на воде погибли пятеро детей

23:46, 04 июл 2026

12-летний мальчик пошёл купаться в пруду с надувным кругом и утонул. Тело ребёнка из воды достал его собственный отец.

Трагедия случилась сегодня в Мишкинском районе. Мальчик не смог выбраться на берег — несмотря на круг.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Республике Башкортостан, с начала 2026 года на водных объектах региона погибли 40 человек. Из них 25 признаны утонувшими, пятеро — дети.

Надувной круг не спас ребёнка — и это не единственный случай в этом сезоне.

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Автор: Семен Подгорный