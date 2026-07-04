С начала года в Башкирии на воде погибли пятеро детей
23:46, 04 июл 2026
12-летний мальчик пошёл купаться в пруду с надувным кругом и утонул. Тело ребёнка из воды достал его собственный отец.
Трагедия случилась сегодня в Мишкинском районе. Мальчик не смог выбраться на берег — несмотря на круг.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Республике Башкортостан, с начала 2026 года на водных объектах региона погибли 40 человек. Из них 25 признаны утонувшими, пятеро — дети.
Надувной круг не спас ребёнка — и это не единственный случай в этом сезоне.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В реке Уршак утонул 72-летний житель Уфы
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе 72-летний пенсионер утонул, спасая внука на реке Уршак
Происшествия в Башкирии
В Башкирии с начала года на воде утонули 37 человек, пятеро — дети
Происшествия в Башкирии
В Башкирии с начала года в ДТП погибли 13 детей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии утонул 25-летний мужчина в необорудованном для купания месте