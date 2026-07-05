В Уфе на диком пляже утонула 39-летняя женщина

23:03, 05 июл 2026

39-летняя жительница Уфы утонула на несанкционированном пляже возле переправы Дудкино. Её 10-летнюю дочь вытащили случайные люди.

Женщина с ребёнком купалась на «диком» берегу реки Уфы в Кировском районе. Они заплыли на глубину и начали тонуть. Очевидцы успели спасти лишь девочку. Мать ушла под воду.

Спасатели искали её около часа. Водолазы нашли тело на глубине пяти метров.

По информации экстренных служб, девочке ничего не угрожает — медики осмотрели её на берегу.

Пляж у Дудкино не обследован водолазами, не оборудован и не имеет спасательного поста. Это не помешало людям прийти туда с детьми.

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Автор: Семен Подгорный