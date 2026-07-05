В Башкирии усилили контроль на водоёмах в разгар купального сезона

23:14, 05 июл 2026

МЧС и Госкомитет Башкирии по ЧС развернули массовые проверки на водоёмах республики. Поводов два: жара и растущая статистика смертей.

С начала года на воде погибли 25 человек. Четверо из них — дети.

Спасатели объезжают пляжи и проверяют наличие дежурных постов, спасательного инвентаря, буйков и отдельных зон для купания детей. Де-факто — смотрят, готов ли берег к сезону, который уже начался.

Власти дали жёсткую рекомендацию: купаться только на официальных пляжах. Актуальный список мест опубликован на карте сайта Госкомитета РБ по ЧС.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ