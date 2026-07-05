В Башкирии 58-летний мужчина упал с сапа на Павловском водохранилище

23:18, 05 июл 2026

Мужчина упал с сап-борда и не смог выбраться самостоятельно. Спасатели Госкомитета Башкирии по ЧС заметили его во время планового рейда и доставили на берег.

58-летний отдыхающий оказался в воде на Павловском водохранилище. Подробности падения не уточняются, известно лишь, что сам он справиться не смог. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Спасатели напоминают: страховочный лиш к ноге или доске, спасательный жилет и дистанция от берега — не советы для параноиков, а базовый минимум. Если всё же оказались в воде без шансов залезть обратно — зовите на помощь и звоните 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС