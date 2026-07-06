Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Волонтёры «ЛизаАлерт» в Башкортостане за июнь разыскали 81 человека

Волонтёры «ЛизаАлерт» в Башкортостане за июнь разыскали 81 человека

22:22, 06 июл 2026

Волонтёры «ЛизаАлерт Башкортостан» подвели итоги июня: за месяц отряд получил 112 заявок на поиск пропавших по всей республике.

81 человека нашли живым. Семерых — уже нет: все пропавшие из этой группы погибли.

Поиски 13 человек продолжаются — волонтёры распространяют ориентировки и проверяют свидетельства. Судьба ещё восьмерых остаётся неизвестной.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан
Теги: поиск
Читайте также

117 заявок, 7 погибших: «ЛизаАлерт» подвела итоги поисков в Башкирии за май
Происшествия в Башкирии
117 заявок, 7 погибших: «ЛизаАлерт» подвела итоги поисков в Башкирии за май
Волонтеры нашли пятерых погибших в Башкирии за январь
Происшествия в Башкирии
Волонтеры нашли пятерых погибших в Башкирии за январь
В Башкирии продолжают искать 12 пропавших человек
Происшествия в Башкирии
В Башкирии продолжают искать 12 пропавших человек
В октябре «ЛизаАлерт» в Башкирии нашел живыми 71 человека
Происшествия в Башкирии
В октябре «ЛизаАлерт» в Башкирии нашел живыми 71 человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен