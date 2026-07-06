Волонтёры «ЛизаАлерт» в Башкортостане за июнь разыскали 81 человека

22:22, 06 июл 2026

Волонтёры «ЛизаАлерт Башкортостан» подвели итоги июня: за месяц отряд получил 112 заявок на поиск пропавших по всей республике.

81 человека нашли живым. Семерых — уже нет: все пропавшие из этой группы погибли.

Поиски 13 человек продолжаются — волонтёры распространяют ориентировки и проверяют свидетельства. Судьба ещё восьмерых остаётся неизвестной.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Лиза Алерт. Башкортостан