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В Уфе спасли девочек, которых течение вынесло в реку на матрасе

В Уфе спасли девочек, которых течение вынесло в реку на матрасе

22:30, 06 июл 2026

Троих подростков из Уфы спасли с острова посреди реки. Их туда занесло течением со случайного «водного аттракциона» на надувном матрасе.

15-летние девочки решили покататься на одном матрасе в сбросном канале на улице Моторостроителей. По данным Управления гражданской защиты Уфы, течение подхватило матрас раньше, чем школьницы успели что-то предпринять, и вынесло их в открытую реку. Выбраться на берег самостоятельно они не смогли.

Очевидцы вызвали спасателей. Сотрудники Поисково-спасательного отряда добрались до подростков на катере. Девочки ждали помощи на небольшом острове посреди реки. На борт их подняли без травм, медики не понадобились.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа спасение
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