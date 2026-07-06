Туристка из Казани упала на спуске с пика «Уфа» и травмировала голеностоп

22:38, 06 июл 2026

Жительница Казани поехала с сыном на популярный туристический маршрут в Башкирии и вернулась с травмой голеностопа на руках спасателей.

Женщина с подростком поднялась на пик «Уфа» у деревни Айгир без происшествий. Но на спуске она поскользнулась на мокрых камнях и упала. Самостоятельно спуститься уже не смогла.

Спасатели добрались до неё на вершине вместе с сотрудниками горного приюта «Айгир». Оказали первую помощь и вынесли женщину на жёстких носилках до туристической базы.

Там её осмотрел фельдшер, после чего на аварийно-спасательном автомобиле доставили в деревню Реветь и передали бригаде медиков.

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Автор: Семен Подгорный