Туристка из Казани упала на спуске с пика «Уфа» и травмировала голеностоп
22:38, 06 июл 2026
Жительница Казани поехала с сыном на популярный туристический маршрут в Башкирии и вернулась с травмой голеностопа на руках спасателей.
Женщина с подростком поднялась на пик «Уфа» у деревни Айгир без происшествий. Но на спуске она поскользнулась на мокрых камнях и упала. Самостоятельно спуститься уже не смогла.
Спасатели добрались до неё на вершине вместе с сотрудниками горного приюта «Айгир». Оказали первую помощь и вынесли женщину на жёстких носилках до туристической базы.
Там её осмотрел фельдшер, после чего на аварийно-спасательном автомобиле доставили в деревню Реветь и передали бригаде медиков.
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Автор: Семен Подгорный
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