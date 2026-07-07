Житель Башкирии погиб от удара молнии во время работы на тракторе

23:11, 07 июл 2026

Житель Чекмагушевского района Башкирии погиб прямо на своём участке. Молния ударила в него во время работы на тракторе.

Мужчина выехал на поле несмотря на непогоду. Самодельная техника, открытое пространство, гроза и прямое попадание. Смерть наступила на месте.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Республике Башкортостан, следователь осмотрел место гибели и назначил судебно-медицинскую экспертизу. Формально причина смерти ещё устанавливается, хотя молния редко оставляет вопросы.

По факту гибели идёт доследственная проверка.

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Автор: Семен Подгорный