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Корова провалилась сквозь пол сарая в Уфе

Корова провалилась сквозь пол сарая в Уфе

23:17, 07 июл 2026

Корова в Уфе ушла под пол, буквально. Прогнившие доски не выдержали веса животного, и хозяева оказались один на один с полутонной застрявшей кормилицей.

Вытащить корову самостоятельно владельцы не смогли. Они набрали «112», и на место выехал поисково-спасательный отряд городского управления гражданской защиты.

По данным пресс-службы УГЗ Уфы, спасатели использовали специальный рукав. Его закрепили на животном и аккуратно подняли корову наверх.

Пол в сарае сгнил настолько, что не выдержал обычную корову. Что именно происходило с постройкой до этого - вопрос, который хозяева, вероятно, теперь зададут себе сами.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа спасение
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