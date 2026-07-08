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В Башкирии мальчик застрял ногой в велосипеде во время катания

В Башкирии мальчик застрял ногой в велосипеде во время катания

22:57, 08 июл 2026

Восьмилетний житель посёлка Михайловка под Уфой так удачно припарковал велосипед, что пришлось вызывать спасателей с болгаркой.

Мальчик катался на улице Сливовой вместе с другими детьми. Решил остановиться, поставил велосипед на подножку и в этот момент правая нога намертво застряла между педалью и рамой. Прохожие вызвали скорую и МЧС.

По данным спасательного ведомства, к приезду специалистов мальчик уже успел выплакаться, но держался. Крови не было, ногу просто зажало.

Освободить конечность, не трогая велосипед, не получилось. Спасатели срезали основание педали болгаркой.

Мальчика передали медикам. Мама плакала — но уже от облегчения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС Башкирии
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе спасение
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