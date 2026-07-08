В Башкирии возбудили дело о покушении на убийство после застолья

23:23, 08 июл 2026

Житель башкирского села Новосёлка во время пьянки ударил ножом приятеля, несколько раз в грудь и правую руку. Мужчина выжил только потому, что свидетели скрутили нападавшего, а медики успели вовремя.

По данным пресс-службы прокуратуры Республики Башкортостан, застолье во дворе частного дома переросло в конфликт в апреле этого года. Хозяин схватил нож и нанёс собутыльнику удары в жизненно важные органы. Вред здоровью потерпевшего признан тяжким.

Обвиняемый вину не признал. Прокуратура Фёдоровского района утвердила обвинительное заключение по статье о покушении на убийство. Дело передано в Стерлибашевский межрайонный суд.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI