В Башкирии дебошир с ножом пострадал в драке с прохожими

23:10, 09 июл 2026

Пьяный дебошир в Нефтекамске достал нож, ударил незнакомца и оказался в реанимации.

31-летний мужчина ночью матерился возле дома на улице Парковой. Двое прохожих сделали ему замечание. Он вытащил нож и порезал одного из них. Парни ответили, причем жёстко.

С телесными повреждениями пострадавшего забрала скорая. Того самого, который пришёл с ножом.

По данным МВД по Республике Башкортостан, полиция установила всех участников и доставила в отдел. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Автор: Семен Подгорный