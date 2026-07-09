В Башкирии дебошир с ножом пострадал в драке с прохожими
23:10, 09 июл 2026
Пьяный дебошир в Нефтекамске достал нож, ударил незнакомца и оказался в реанимации.
31-летний мужчина ночью матерился возле дома на улице Парковой. Двое прохожих сделали ему замечание. Он вытащил нож и порезал одного из них. Парни ответили, причем жёстко.
С телесными повреждениями пострадавшего забрала скорая. Того самого, который пришёл с ножом.
По данным МВД по Республике Башкортостан, полиция установила всех участников и доставила в отдел. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Автор: Семен Подгорный
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