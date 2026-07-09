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7 погибших за один месяц: стали известны итоги поисков «ЛизаАлерт» в Башкирии

7 погибших за один месяц: стали известны итоги поисков «ЛизаАлерт» в Башкирии

23:13, 09 июл 2026

В июне поисковый отряд «ЛизаАлерт» Башкортостана получил 112 заявок на поиск пропавших и нашёл семерых уже мёртвыми.

Живыми вернули 81 человека. Судьба остальных пока неизвестна: поисковики продолжают работу, проверяют свидетельства очевидцев и распространяют ориентировки.

Горячая линия «ЛизаАлерт» работает круглосуточно и бесплатно: 8 (800) 700-54-52.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан
Теги: поиск
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