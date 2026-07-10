Башкирия погибает из-за сигарет и розеток
22:36, 10 июл 2026
В Башкирии с января по июль 2026 года произошло 3532 пожара. 113 человек не выбрались из горящего жилья, ещё 95 получили ожоги и травмы.
По данным ГУ МЧС РФ по РБ, только за одну неделю, с 3 по 9 июля, в республике вспыхнуло 105 пожаров. Четыре человека пострадали.
Половина недельных возгораний (50 из 105) произошла из-за неосторожного обращения с огнём: непотушенные сигареты, спички, свечи, неаккуратное обращение с легковоспламеняющимися жидкостями. Ещё 35 пожаров устроила неисправная электропроводка или нарушение правил использования оборудования.
Треть всех пожаров за полгода — это электрика и окурки. Причины, которые не требуют ни стихийного бедствия, ни форс-мажора.
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