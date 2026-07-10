64-летняя жительница Башкирии забила тростью слепого собутыльника

22:59, 10 июл 2026

64-летняя жительница Благовещенского района убила слепого мужчину во время ночной пьянки. Сначала забила его деревянной тростью, потом добила кухонным ножом.

Поводом стала ревность. В августе 2025 года женщина распивала алкоголь со знакомым, который из-за слепоты не мог оказать сопротивления. Когда между ними вспыхнул конфликт, она нанесла ему не меньше восьми ударов тростью по жизненно важным органам.

Этого ей оказалось мало. Она взяла кухонный нож и ударила мужчину в спину и грудь. Он умер на месте.

По данным региональной прокуратуры, обвиняемая частично признала вину. Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Башкортостан.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru