В Башкирии утонула трёхлетняя девочка

22:34, 11 июл 2026

Трёхлетний ребёнок погиб в деревне Ахмерово Ишимбайского района Башкирии. Девочка 2023 года рождения утонула в реке Селеук 11 июля днём.

Родители сами вытащили дочь из воды и до приезда врачей делали сердечно-лёгочную реанимацию. Усилия не помогли, прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала смерть.

По данным МЧС по Республике Башкортостан, трагедия произошла в запрещённом для купания месте. На берегу стояли предупреждающие таблички о запрете купания. Обстоятельства гибели устанавливаются.

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Автор: Семен Подгорный