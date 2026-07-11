В Башкирии турист из Магнитогорска утонул в трёх метрах от берега
22:41, 11 июл 2026
42-летний житель Магнитогорска утонул ночью на озере Калкан в Учалинском районе Башкирии — во время отдыха, в трёх метрах от берега.
О гибели сообщил глава администрации района Руслан Гилязетдинов. Тело мужчины обнаружили в воде, он приехал в республику специально на отдых.
Обстоятельства произошедшего устанавливают. Место купания не было оборудовано, произошло всё в тёмное время суток.
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Автор: Семен Подгорный
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