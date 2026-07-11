Непотушенная сигарета подожгла квартиру в Башкирии

22:44, 11 июл 2026

В Нефтекамске непотушенная сигарета выжгла 28 квадратных метров в двухкомнатной квартире на Комсомольском проспекте.

Пожар начался вечером. Огонь успел охватить всю домашнюю обстановку в квартире, прежде чем его взяли под контроль.

Спасатели вывели 11 человек, среди них оказались четверо детей. Ещё 10 жильцов не стали дожидаться пожарных и вышли сами.

По данным МЧС Башкирии, погибших и пострадавших нет. Итог незатушенного окурка — 21 эвакуированный и квартира без мебели.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ