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В Уфе спасли пьяную девушку, которую унесло течением на переправе

В Уфе спасли пьяную девушку, которую унесло течением на переправе

22:59, 11 июл 2026

21-летняя жительница Уфы едва не утонула в реке Уфе, её вытащили из воды уже в момент погружения.

Девушка купалась на Князевской переправе в Калининском районе. Место дикое, необорудованное, с сильным течением и сложным рельефом дна. По предварительной информации, она была пьяна. Течение подхватило её сразу, как только она зашла на глубину. Выплыть самостоятельно уже не смогла — силы кончились, и она начала тонуть вертикально: то появляясь над водой, то исчезая под ней.

Спасатели поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы дежурили неподалёку и заметили её вовремя. Они сбросили ей круг, подтянули к борту катера, подняли на него и доставили на берег. В медицинской помощи девушка не нуждалась.

Спасли её только потому, что патруль оказался рядом. На большинстве диких пляжей Уфы этого патруля нет.

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В Башкирии турист из Магнитогорска утонул в трёх метрах от берега

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа спасение
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