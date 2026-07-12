Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Семь детей погибли на воде в Башкирии с начала года

Семь детей погибли на воде в Башкирии с начала года

22:53, 12 июл 2026

За первую неделю июля в Башкирии утонули девять человек. Это не вся статистика - с января республика потеряла на воде 52 человека, из них 7 детей.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, счёт жертв продолжает расти. Только за семь дней июля - девять погибших. Темп, который не замедляется.

Ведомство напоминает: купаться нужно только в оборудованных местах, дети — только рядом со взрослыми.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии турист из Магнитогорска утонул в трёх метрах от берега

Читайте также:

В Башкирии турист из Магнитогорска утонул в трёх метрах от берега
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: смерть на воде
Читайте также

В Башкирии усилили контроль на водоёмах в разгар купального сезона
Происшествия в Башкирии
В Башкирии усилили контроль на водоёмах в разгар купального сезона
В Башкирии с начала года на воде утонули 37 человек, пятеро — дети
Происшествия в Башкирии
В Башкирии с начала года на воде утонули 37 человек, пятеро — дети
В Башкирии с начала года в ДТП погибли 13 детей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии с начала года в ДТП погибли 13 детей
81 погибший за год: в Башкирии подсчитали смерти на воде
Происшествия в Башкирии
81 погибший за год: в Башкирии подсчитали смерти на воде


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен