Семь детей погибли на воде в Башкирии с начала года

22:53, 12 июл 2026

За первую неделю июля в Башкирии утонули девять человек. Это не вся статистика - с января республика потеряла на воде 52 человека, из них 7 детей.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, счёт жертв продолжает расти. Только за семь дней июля - девять погибших. Темп, который не замедляется.

Ведомство напоминает: купаться нужно только в оборудованных местах, дети — только рядом со взрослыми.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ