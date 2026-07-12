Семь детей погибли на воде в Башкирии с начала года
22:53, 12 июл 2026
За первую неделю июля в Башкирии утонули девять человек. Это не вся статистика - с января республика потеряла на воде 52 человека, из них 7 детей.
По данным Госкомитета РБ по ЧС, счёт жертв продолжает расти. Только за семь дней июля - девять погибших. Темп, который не замедляется.
Ведомство напоминает: купаться нужно только в оборудованных местах, дети — только рядом со взрослыми.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии усилили контроль на водоёмах в разгар купального сезона
Происшествия в Башкирии
В Башкирии с начала года на воде утонули 37 человек, пятеро — дети
Происшествия в Башкирии
В Башкирии с начала года в ДТП погибли 13 детей
Происшествия в Башкирии
81 погибший за год: в Башкирии подсчитали смерти на воде