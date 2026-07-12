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Молния убила тракториста в Башкирии

Молния убила тракториста в Башкирии

22:59, 12 июл 2026

47-летний житель села Урняк Азамат К. погиб от удара молнии за рулём самодельного трактора. Он поднялся на огород убрать сено перед грозой, сообщает КП-Уфа.

6 июля мужчина заметил надвигающуюся грозу и решил убрать сено на участке, который стоит на возвышенности. Трактор он собрал сам из подручных материалов и двигателя от мотоблока. За пределы своего участка на нём не выезжал.

Жена Индира услышала громкий раскат грома и выбежала на улицу. Она нашла мужа без сознания и тащила его 200 метров вниз по склону под проливным дождём, рядом снова ударила молния. Слабый пульс ещё прощупывался, и она полчаса пыталась его привести в чувства.

Дочь обзванивала фельдшеров, никто не брал трубку. Скорая приехала из Кушнаренково — за 200 километров — только через 2,5 часа. Врачи зафиксировали смерть. По данным медиков, Азамат погиб за минуту — сначала поражение мозга, потом остановка сердца.

Азамат был инвалидом второй группы, но работал на сельхозпредприятии и содержал пожилого отца. После его гибели семья осталась с автокредитом и без кормильца. Его 15-летняя дочь видела, как умирал отец, теперь её мучают ночные кошмары.

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Шаровая молния дважды за вечер ударила в постройки в одном районе Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Чекмагушевский район происшествия в Чекмагушевском районе
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