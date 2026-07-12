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Пропавшего год назад жителя Башкирии нашли мёртвым

Пропавшего год назад жителя Башкирии нашли мёртвым

23:04, 12 июл 2026

Рим Рафиков из Башкирии пропал в начале июня прошлого года. Его искали ровно 12 месяцев. Нашли мёртвым.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан», о находке сообщила родственница Рафикова, она написала об этом на странице отряда.

«Наконец-то мама обретёт успокоение, не будет ежедневно ждать, что скрипнет половица и он войдёт», — написала она.

Для семьи закрылся год неизвестности. Не так, как хотелось бы, — но закрылся.

Только за июнь в «ЛизаАлерт Башкортостан» поступило 112 заявок на поиск пропавших по всей республике.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан
Теги: поиск
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