Пропавшего год назад жителя Башкирии нашли мёртвым
23:04, 12 июл 2026
Рим Рафиков из Башкирии пропал в начале июня прошлого года. Его искали ровно 12 месяцев. Нашли мёртвым.
По данным поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан», о находке сообщила родственница Рафикова, она написала об этом на странице отряда.
«Наконец-то мама обретёт успокоение, не будет ежедневно ждать, что скрипнет половица и он войдёт», — написала она.
Для семьи закрылся год неизвестности. Не так, как хотелось бы, — но закрылся.
Только за июнь в «ЛизаАлерт Башкортостан» поступило 112 заявок на поиск пропавших по всей республике.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Волонтёры «ЛизаАлерт» в Башкортостане за июнь разыскали 81 человека
Происшествия в Башкирии
Пенсионер из уфимского СНТ пропал на выходных и найден мёртвым
Происшествия в Башкирии
Пропавшего в Уфе 20-летнего парня нашли мёртвым
Происшествия в Башкирии
Волонтеры нашли пятерых погибших в Башкирии за январь