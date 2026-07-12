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В Башкирии утонула трёхлетняя девочка - прямо рядом с табличками о запрете купания

В Башкирии утонула трёхлетняя девочка - прямо рядом с табличками о запрете купания

23:10, 12 июл 2026

Трёхлетняя девочка утонула 11 июля на реке Селеук в деревне Ахмерово Ишимбайского района - на берегу, где официально запрещено купаться.

Родные извлекли ребёнка из воды и самостоятельно делали сердечно-лёгочную реанимацию до приезда скорой. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть девочки.

По данным пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, пляж не был оборудован для купания — на берегу стояли таблички о запрете купания.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия в ишимбайском районе смерть на воде
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