В Башкирии утонула трёхлетняя девочка - прямо рядом с табличками о запрете купания
23:10, 12 июл 2026
Трёхлетняя девочка утонула 11 июля на реке Селеук в деревне Ахмерово Ишимбайского района - на берегу, где официально запрещено купаться.
Родные извлекли ребёнка из воды и самостоятельно делали сердечно-лёгочную реанимацию до приезда скорой. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть девочки.
По данным пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, пляж не был оборудован для купания — на берегу стояли таблички о запрете купания.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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