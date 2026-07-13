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В Башкирии женщина чуть не утонула, спасая сына на реке

В Башкирии женщина чуть не утонула, спасая сына на реке

22:20, 13 июл 2026

Семья с тремя детьми отдыхала на берегу реки Белой в Кармаскалинском районе Башкортостана. Один заход в воду едва не стоил жизни всей семье.

Трёхлетний мальчик начал кричать, оказавшись на надувном матрасе. Родители бросились к нему и успели снять ребёнка с матраса. Но в какой-то момент мать сама начала тонуть.

Очевидцы вытащили женщину из воды и сделали ей искусственное дыхание, а затем госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Пока взрослые спасали трёхлетнего, двух других детей течение унесло далеко от берега. Их тоже заметили очевидцы и тоже успели.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, семья выбрала место, которое для купания не предназначено — ни знаков, ни спасателей, ни дна под ногами в нужный момент.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кармаскалинский район происшествия в Кармаскалинском районе
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