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В Башкирии водитель сбил подростка на самокате и бросил умирать

В Башкирии водитель сбил подростка на самокате и бросил умирать

22:29, 13 июл 2026

14-летний мальчик из Стерлитамака находится в коме после поездки на электросамокате. Его нашли вечером 4 июля без сознания у дороги в СНТ «Мирный», рядом валялся самокат.

Ребёнка сразу госпитализировали, прооперировали и санавиацией эвакуировали в Детскую республиканскую клиническую больницу в Уфе. По данным пресс-службы Минздрава Башкирии, состояние мальчика тяжёлое, но стабильное.

Родственники уверены: подростка сбил автомобиль, а водитель уехал. Семья требует огласки — хочет, чтобы виновный ответил.

Следователи пока не торопятся с выводами. На самокате не нашли повреждений, характерных для столкновения с машиной. Версия о несчастном случае остаётся основной.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке ДТП в Стерлитамаке
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