Директор учреждения в Уфе два года платил зарплату «мёртвым душам»
22:32, 13 июл 2026
Бывший директор муниципального учреждения в Уфе и его сотрудница схемой фиктивного трудоустройства присвоили 1,4 млн рублей. Дело передали в суд.
Схему предложила сотрудница: оформить на работу своих знакомых, исправно получать за них зарплату и делить её пополам. Директор согласился. Она составляла документы и заполняла табели учёта рабочего времени, он подписывал.
По данным прокуратуры Башкирии, в штате учреждения числились двое работников, которые не появлялись на рабочем месте и не выполняли никаких обязанностей. Классические «мёртвые души» — только в муниципальном исполнении.
Обвиняемым предъявили статьи о растрате в особо крупном размере и служебном подлоге. Дело направили в Демский районный суд Уфы.
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