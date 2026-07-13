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Директор учреждения в Уфе два года платил зарплату «мёртвым душам»

Директор учреждения в Уфе два года платил зарплату «мёртвым душам»

22:32, 13 июл 2026

Бывший директор муниципального учреждения в Уфе и его сотрудница схемой фиктивного трудоустройства присвоили 1,4 млн рублей. Дело передали в суд.

Схему предложила сотрудница: оформить на работу своих знакомых, исправно получать за них зарплату и делить её пополам. Директор согласился. Она составляла документы и заполняла табели учёта рабочего времени, он подписывал.

По данным прокуратуры Башкирии, в штате учреждения числились двое работников, которые не появлялись на рабочем месте и не выполняли никаких обязанностей. Классические «мёртвые души» — только в муниципальном исполнении.

Обвиняемым предъявили статьи о растрате в особо крупном размере и служебном подлоге. Дело направили в Демский районный суд Уфы.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенничество
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