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Арматура проткнула слесарю живот на заводе в Башкирии

Арматура проткнула слесарю живот на заводе в Башкирии

22:44, 13 июл 2026

На металлопрокатном заводе в Буздякском районе 50-летний слесарь-ремонтник получил проникающее ранение живота — его проткнуло арматурой прямо во время работы линии.

Инцидент произошёл 8 июля. Рабочего госпитализировали в Буздякскую ЦРБ с тяжёлой травмой.

По данным пресс-службы трудинспекции Республики Башкортостан, руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина сообщила: обстоятельства и причины произошедшего установят по итогам расследования.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Буздякский район происшествия в буздякском районе несчастный случай
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