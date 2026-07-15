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17-летний курьер из Уфы погиб под колёсами внедорожника на заказе

17-летний курьер из Уфы погиб под колёсами внедорожника на заказе

22:55, 15 июл 2026

Внедорожник переехал 17-летнего подростка прямо с электровелосипедом. Колёса Mitsubishi Outlander не объехали ни велосипед, ни водителя.

ДТП случилось 13 июля около 18:00 возле дома №29 на улице Шота Руставели. Айнур С., одиннадцатиклассник из Уфы, выполнял очередной заказ, когда автомобиль выехал со двора и сбил его. Подросток скончался на месте.

На видео с места ДТП видно: рядом с перевёрнутым электровелосипедом лежит курьерский рюкзак и шлем.

По словам лучшего друга Айнура, тот работал курьером уже не первый год. Копил деньги на новый электровелосипед или тюнинг старого.

15 июля его похоронили в деревне Венеция Дюртюлинского района, на родине семьи. Проститься пришли десятки одноклассников. Отец через телеграм-канал, созданный в память о сыне, попросил передать сверстникам: слушайтесь родителей, даже когда это неприятно.

Примечательно, что за день до трагедии исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов на оперативном совещании рассуждал именно о курьерах-подростках. По его словам, торговые объекты обучают новых сотрудников «где газ и тормоз» за 15 минут и те потом обгоняют автомобили на проспектах без касок.

Шарипов пообещал «навести порядок». Айнура это уже не коснётся.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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