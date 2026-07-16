В Уфе раскрыли покушение на убийство спустя 10 лет

23:02, 16 июл 2026

Житель Уфы признался в ударе ножом в спину спустя десять лет после нападения.

В ночь с 6 на 7 февраля 2016 года в подъезде многоквартирного дома на улице Пожарского в микрорайоне Затон произошла ссора. 24-летний уфимец ударил незнакомца ножом в спину и скрылся. Раненый добрался до прохожих, те отвезли его в больницу, рана задела жизненно важные органы, но он выжил.

Личность нападавшего тогда установить не удалось. Дело зависло на 10 лет.

Раскрыли его следователи-криминалисты СК и сотрудники уголовного розыска. Они нашли новых свидетелей, которые указали на конкретного человека. Им оказался теперь уже 34-летний ранее судимый уфимец, который жил неподалёку от места преступления.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Следователи продолжают собирать доказательную базу.

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Автор: Семен Подгорный