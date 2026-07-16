Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе раскрыли покушение на убийство спустя 10 лет

В Уфе раскрыли покушение на убийство спустя 10 лет

23:02, 16 июл 2026

Житель Уфы признался в ударе ножом в спину спустя десять лет после нападения.

В ночь с 6 на 7 февраля 2016 года в подъезде многоквартирного дома на улице Пожарского в микрорайоне Затон произошла ссора. 24-летний уфимец ударил незнакомца ножом в спину и скрылся. Раненый добрался до прохожих, те отвезли его в больницу, рана задела жизненно важные органы, но он выжил.

Личность нападавшего тогда установить не удалось. Дело зависло на 10 лет.

Раскрыли его следователи-криминалисты СК и сотрудники уголовного розыска. Они нашли новых свидетелей, которые указали на конкретного человека. Им оказался теперь уже 34-летний ранее судимый уфимец, который жил неподалёку от места преступления.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Следователи продолжают собирать доказательную базу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии раскрыли убийство 2014 года: подозреваемого задержали в Москве

Читайте также:

В Башкирии раскрыли убийство 2014 года: подозреваемого задержали в Москве
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Башкирии возбудили дело о покушении на убийство после застолья
Происшествия в Башкирии
В Башкирии возбудили дело о покушении на убийство после застолья
В Башкирии раскрыли убийство 2014 года: подозреваемого задержали в Москве
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии раскрыли убийство 2014 года: подозреваемого задержали в Москве
В Уфе раскрыли покушение на убийство трёхлетней давности
Человек и закон в Башкирии
В Уфе раскрыли покушение на убийство трёхлетней давности
В Уфе будут судить мужчину за покушение на убийство 2017 года
Человек и закон в Башкирии
В Уфе будут судить мужчину за покушение на убийство 2017 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен