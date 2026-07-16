В Башкирии ребёнок на скейтборде выкатился под колёса «Лады»
23:13, 16 июл 2026
Мальчик на скейтборде съехал прямо под колёса машины во дворе жилого дома в Ишимбае. Водитель не успел затормозить.
По данным пресс-службы ГАИ Республики Башкортостан, инцидент произошёл во дворе дома №90 на улице Гагарина. Ребёнок сидел на скейтборде и скатился на проезжую часть — прямо под «Ладу Гранту».
Мальчик получил ушибы. ГАИ начало административное расследование.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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