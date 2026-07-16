В Башкирии ребёнок на скейтборде выкатился под колёса «Лады»

23:13, 16 июл 2026

Мальчик на скейтборде съехал прямо под колёса машины во дворе жилого дома в Ишимбае. Водитель не успел затормозить.

По данным пресс-службы ГАИ Республики Башкортостан, инцидент произошёл во дворе дома №90 на улице Гагарина. Ребёнок сидел на скейтборде и скатился на проезжую часть — прямо под «Ладу Гранту».

Мальчик получил ушибы. ГАИ начало административное расследование.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе восьмилетний мальчик на самокате попал под колеса внедорожника

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ