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Под Уфой Scania протаранила бензовоз на трассе М-5 — разлилось топливо

Под Уфой Scania протаранила бензовоз на трассе М-5 — разлилось топливо

22:44, 17 июл 2026

Грузовик Scania на полном ходу врезался в бензовоз Sitrak на трассе М-5 в Уфимском районе Башкирии. Топливо вылилось прямо на проезжую часть.

По данным Госавтоинспекции РБ, столкновение произошло на 1451-м километре федеральной дороги. Оба грузовика двигались в попутном направлении. Что именно пошло не так, инспекторы ещё выясняют.

Жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС, которые ликвидируют разлив нефтепродуктов. Пробок авария не создала.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе дтп в Уфимском районе
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