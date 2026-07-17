Под Уфой Scania протаранила бензовоз на трассе М-5 — разлилось топливо
22:44, 17 июл 2026
Грузовик Scania на полном ходу врезался в бензовоз Sitrak на трассе М-5 в Уфимском районе Башкирии. Топливо вылилось прямо на проезжую часть.
По данным Госавтоинспекции РБ, столкновение произошло на 1451-м километре федеральной дороги. Оба грузовика двигались в попутном направлении. Что именно пошло не так, инспекторы ещё выясняют.
Жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС, которые ликвидируют разлив нефтепродуктов. Пробок авария не создала.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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