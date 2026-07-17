В Стерлитамаке пьяный мужчина расстрелял балконы многоквартирного дома

22:53, 17 июл 2026

35-летний житель Стерлитамака сел на пассажирское сиденье, достал ружьё и дважды выстрелил по жилому дому.

Оба выстрела пришлись в балконные стёкла двух квартир на улице Щербакова. Мужчина был пьян. По данным прокуратуры Башкирии, инцидент произошёл два месяца назад.

Ружьё изъяли. Стрелок признал вину. Ему предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия и передали дело в городской суд.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI