В Стерлитамаке пьяный мужчина расстрелял балконы многоквартирного дома
22:53, 17 июл 2026
35-летний житель Стерлитамака сел на пассажирское сиденье, достал ружьё и дважды выстрелил по жилому дому.
Оба выстрела пришлись в балконные стёкла двух квартир на улице Щербакова. Мужчина был пьян. По данным прокуратуры Башкирии, инцидент произошёл два месяца назад.
Ружьё изъяли. Стрелок признал вину. Ему предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия и передали дело в городской суд.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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