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Ветеран СВО, его жена и дочь погибли на трассе в Башкирии

Ветеран СВО, его жена и дочь погибли на трассе в Башкирии

22:58, 17 июл 2026

Булат вернулся с войны живым и погиб на трассе в нескольких километрах от родной деревни. Вместе с ним 13 июля в Баймакском районе Башкирии погибли его жена Адиля и 8-летняя дочь Диана. В машине была ещё одна девочка — 5-летняя Ильмира. Она одна выжила, пишет КП-Уфа.

Семья ехала из Магнитогорска к бабушке в деревню Нижнетагирово. Около 23:00 им навстречу вылетела «Лада Веста» под управлением 25-летнего водителя. Удар выбросил «Ларгус» в кювет. Родители, старшая дочь и виновник аварии скончались до приезда скорой. 5-летняя Ильмира сейчас в реанимации Баймакской больницы, к ней вызвали специалистов из Уфы.

Булату было 35 лет. Он только вернулся из зоны боевых действий и собирался выйти на прежнюю работу — крановщиком на Магнитогорский металлургический комбинат.

Дома в Магнитогорске остались ещё двое детей — 13-летняя Милана и 7-летний Айдар. Бабушка по линии матери уже решила оформит

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ь над ними опеку. 15 июля Булата, Адилю и Диану похоронили в той деревне, куда они так и не доехали.

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Баймакский район происшествия в Баймакском районе дтп в баймакском районе
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