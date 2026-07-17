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В Уфе три больницы не смогли опознать странную субстанцию на ноге ребенка

В Уфе три больницы не смогли опознать странную субстанцию на ноге ребенка

23:03, 17 июл 2026

Семилетний мальчик прошёл через три больницы с «неизвестным присосавшимся объектом» на ноге.

Ребёнок вернулся с прогулки и сообщил родителям, что к стопе прилипла «улитка». По словам мальчика, она кусалась и кололась. Спирт и масло не помогли. Семья отправилась по врачам.

В двух больницах медики фотографировали объект, совещались с коллегами и готовились взять образцы на анализ. По данным SHOT, лишь в третьей горбольнице молодая медсестра решила вопрос радикально: просто взяла и отодрала «улитку» руками.

Ею оказалась жевательная резинка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: shot
Теги: Уфа происшествия Уфа
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