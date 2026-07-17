В Уфе три больницы не смогли опознать странную субстанцию на ноге ребенка

23:03, 17 июл 2026

Семилетний мальчик прошёл через три больницы с «неизвестным присосавшимся объектом» на ноге.

Ребёнок вернулся с прогулки и сообщил родителям, что к стопе прилипла «улитка». По словам мальчика, она кусалась и кололась. Спирт и масло не помогли. Семья отправилась по врачам.

В двух больницах медики фотографировали объект, совещались с коллегами и готовились взять образцы на анализ. По данным SHOT, лишь в третьей горбольнице молодая медсестра решила вопрос радикально: просто взяла и отодрала «улитку» руками.

Ею оказалась жевательная резинка.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии трехлетний ребенок упал на карандаш и проткнул живот

Автор: Семен Подгорный

Фото: shot