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Рабочий в Уфе упал на бетон с высоты двух метров

Рабочий в Уфе упал на бетон с высоты двух метров

23:07, 17 июл 2026

33-летний мастер уфимского завода ООО «ДСК КПД» упал с высоты двух метров на бетонный пол. Прямо во время пересчёта готовых панелей перед сдачей на склад.

5 ноября 2025 года он поднялся на эстакаду, шагнул на соседнюю вывозную телегу и потерял равновесие. Попытался схватиться за ограждение. Не удержался.

Итог — тяжёлая сочетанная травма и госпитализация в больницу № 21.

По данным Гострудинспекции, перила на телеге оказались высотой всего метр при норме выше. Замруководителя ведомства по охране труда Юлия Харина назвала главной причиной «неудовлетворительное состояние сооружения».

Материалы расследования передали в следственные органы.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
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